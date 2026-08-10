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10 августа 2026, 23:40

Гречка будет дорожать: каких цен ждать украинцам

10 августа 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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За этот год гречка больше подорожала, если сравнивать с другими крупами. При этом ожидать падения цены эксперты не советуют

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина отметила, что по итогам июля гречка подешевела на 3,3% - до 76,67 гривны за килограмм. Однако это не означает, что следует ожидать дальнейшего подешевления. В частности, из-за высоких затрат на производство и ограниченное предложение украинского сырья. Незначительное удешевление эксперт называет временным.

По прогнозу ученой, в августе большинство видов круп будет дорожать. Гречка, вероятнее всего, подорожает больше всего: цена на эту крупу может вырасти на 3 – 5% и достичь 80 – 83 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты говорили о том, что не стоит ждать подорожания хлеба. Стало известно, как цена будет расти в течение августа.

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