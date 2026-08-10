В Киевской области загорелось предприятие: погиб человек

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

По словам спасателей, пожар охватил площадь в 1 600 квадратных метров. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело погибшего человека. Личность жертвы устанавливают.

Причины пожара будут выяснять специалисты.

Напомним, ранее в селе во Львовской области во время пожара в доме погибли трое мужчин . Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.