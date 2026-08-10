В Киевской области загорелось предприятие: погиб человек
Пожар произошел 10 августа в селе Белогородка. Огонь охватил производственное здание аграрного типа
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
По словам спасателей, пожар охватил площадь в 1 600 квадратных метров. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело погибшего человека. Личность жертвы устанавливают.
Причины пожара будут выяснять специалисты.
Напомним, ранее в селе во Львовской области во время пожара в доме погибли трое мужчин . Причины пожара и все обстоятельства трагедии устанавливают.
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