В Херсоне после вражеских авиаударов возникли перебои с водой и светом

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В Херсоне в результате российских авиационных ударов вечером 10 августа фиксируют перебои с электро- и водоснабжением, частично обесточены три района

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, передает RegioNews .

"Российские террористы еще раз цинично атаковали из авиации критическую инфраструктуру нашей общины", - отметил Шанько.

По его словам, в результате авиаударов перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются по всему городу.

Частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона.

Специалисты изучают масштабы разрушений и объемы аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что в Херсонской области в течение 10 августа в результате обстрелов один человек погиб и четыре человека получили ранения.