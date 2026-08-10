Цены на дизель рухнули: как изменились ценники на АЗС
В Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо регулярно меняются. В то же время в последние недели цена на дизель стремительно падает
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 7 августа средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 81,05 гривны за литр (-0,02 гривны);
- бензин А-92 – 77,87 гривны за литр (-0,08 гривны);
- дизтопливо – 92,64 гривны за литр (-0,06 гривны);
- автогаз – 43,64 гривны за литр (-0,01 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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