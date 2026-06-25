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25 июня 2026, 15:45

На Житомирщине в результате ДТП скончался 2-летний ребенок

25 июня 2026, 15:45
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла около 09:40 на улице Солнечной в поселке Емилькино. К сожалению, скончался 2-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно водитель Volkswagen Transporter начал ехать во дворе многоэтажного дома. Он наехал на 2-летнего мальчика, который находился впереди машины. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. К сожалению, на следующий день в больнице мальчик скончался.

Полиция призывает водителей быть максимально внимательными при движении во дворах жилых домов и на придомовых территориях.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны и заботьтесь о безопасности детей вблизи автодорог. Находясь рядом с проезжей частью, крепко держите за руку малышей, а старшим детям постоянно напоминайте о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.

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