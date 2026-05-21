Происшествие случилось 20 мая около 18:00 в городе Турка Самборского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Молодежной водитель электросамоката, 13-летний местный житель, не справился с управлением – это привело к падению транспортного средства.

В результате падения травмировался пассажир электросамоката – 10-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу.

По данным открыто производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

