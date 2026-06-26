В Киеве смертельное ДТП: грузовики влетели друг в друга

Фото: Национальная полиция

Смертельное ДТП произошло около 11:40 часов на Бориспольском шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, 60-летний водитель грузовика Mercedes из-за технической неисправности остановил авто для ремонта. Он в этот момент находился под машиной. В настоящее время 37-летний водитель другого грузовика Mercedes двигался в попутном направлении и врезался в авто.

От удара стоящий грузовик отбросило вперед, и он наехал на своего водителя, выполнявшего ремонтные работы. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорят в полиции.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Житомирской области. В результате аварии скончался 2-летний мальчик.