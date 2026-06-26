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26 июня 2026, 20:45

В Киеве смертельное ДТП: грузовики влетели друг в друга

26 июня 2026, 20:45
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Фото: Национальная полиция
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Смертельное ДТП произошло около 11:40 часов на Бориспольском шоссе. Столкнулись два грузовых автомобиля

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Предварительно, 60-летний водитель грузовика Mercedes из-за технической неисправности остановил авто для ремонта. Он в этот момент находился под машиной. В настоящее время 37-летний водитель другого грузовика Mercedes двигался в попутном направлении и врезался в авто.

От удара стоящий грузовик отбросило вперед, и он наехал на своего водителя, выполнявшего ремонтные работы. В результате ДТП оба водителя погибли на месте.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - говорят в полиции.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Житомирской области. В результате аварии скончался 2-летний мальчик.

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