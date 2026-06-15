На Житомирщині військовий СЗЧ погрожував поліцейським гранатою

Фото: Національна поліція

Інцидент стався 10 червня у багатоповерхівці на проспекті Миру у Житомирі. Там нетверезий містянин забарикадувався у квартирі після погроз застосуванням вибухового пристрою

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям місцеві жителі повідомили про пошкодження дверей в одній із квартир. Під час перевірки до поліцейських підійшов нетверезий чоловік. Він поводився агресивно. За словами сусідів, двері пошкодив саме він.

Під час спілкування з криміналістом чоловік повідомив, що тримає в руках гранату, і погрожував кинути її в поліцейського. Згодом він забіг у свою квартиру та забарикадувався всередині, відмовляючись виходити. Правоохоронці евакуювали жителів під'їзду та після спеціальної операції затримали чоловіка.

Виявилось, що це був військовий, який раніше самовільно залишив військову частину, де проходив службу протягом двох місяців. Тепер йому може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.