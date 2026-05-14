На Днепропетровщине группа лиц напала на двух братьев, один в тяжелом состоянии

В Днепропетровской области разгорается скандал вокруг жестокого нападения на двух братьев в поселке Кринички

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на обращение стороны потерпевших в социальных сетях, передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 мая. По данным родственников, группа лиц всех возрастов напала на двух братьев, один из которых несовершеннолетний, когда они возвращались домой.

Как утверждает сестра потерпевших, конфликт возник внезапно. Нападавшие якобы восклицали призывы к избиению, после чего начали жестокую расправу.

Наибольшие травмы получил 23-летний мужчина. У него диагностирован перелом носа со смещением и перелом лицевой кости, потеря четырех зубов (еще четыре нуждаются в удалении), а также многочисленные ушибы. Пострадавший госпитализирован, он перенес оперативное вмешательство, впереди – дальнейшее лечение.

На видео, распространяющемся в сети, зафиксирован момент избиения, во время которого потерпевший просит прекратить насилие.

Родственники заявляют о возможном бездействии правоохранителей и утверждают, что заявление полиция приняла только во второй раз. Также они сообщают о заявлениях со стороны семьи вероятных нападающих.

В этой связи сторона потерпевших обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия правоохранителей.

Напомним, 14 мая в Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе. Пострадавший оперативно госпитализирован медиками. Пока он находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

