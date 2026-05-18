18 мая 2026, 14:24

Во Львове мужчина жестоко избил иностранца – пострадавший в больнице

Во Львове правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который жестоко избил иностранца. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 мая около 19:00 на улице Кубиевича. В полицию поступило сообщение об избиении мужчины на улице.

По предварительным данным, между 30-летним иностранцем и 29-летним жителем Днепропетровской области возник внезапный конфликт. Во время ссоры нападавший нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами в область головы, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Благодаря анализу записей камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина" правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 УКУ (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая до смерти избила иностранца. Все произошло из-за конфликта во время застолья. Тело мужчины нашли в доме в одном из поселков Яворивского района.

