Правоохранители начали проверку по факту конфликта с пострадавшим несовершеннолетним

Об этом сообщила полиция области и издание "Варта".

В Тернопольской области к начальнику сектора ювенальной превенции районного управления обратились очевидцы и сообщили об инциденте в Копычинке.

По их словам, недалеко от одного из общественных заведений девушка напала на несовершеннолетнего парня, нанося ему удары руками и ногами.

Потерпевшим оказался 15-летний местный школьник. Нападающей – 18-летняя жительница одного из сел общины.

Молодого человека направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и степени телесных повреждений. По факту происшествия идет досудебное расследование.

При доказательстве вины девушке может грозить штраф до 850 грн, общественные работы сроком до 200 часов или исправительные работы сроком до 1 года.

Напомним, 27 апреля 15-летняя ученица 9 класса одной из тернопольских школ во время спора нанесла своей однокласснице множественные колото-резаные раны в участок головы и тела.

Суд назначил несовершеннолетний круглосуточный домашний арест сроком 2 месяца. Подозреваемая будет носить электронный браслет.

