В Житомире полиция "накрыла" наркошопы U420: что нашли

Фото: Национальная полиция

В Житомире правоохранители провели обыски в сети кафе-шопов U420 и Chill44. Изъяли вещества более чем на миллион гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Во время обысков в магазинах U420 и Chill44 в Житомире правоохранители обнаружили 776 бумажных свертков и 120 соп-пакетов с растительным веществом зеленого цвета, 130 банок напитков объемом 0,33 л и 40 банок по 0,2 л каждая.

Также среди изъятого сладости: 31 плитка шоколада, 19 банок жевательных мишек, 10 упаковок конфет в зип-пакетах, 15 – в полиэтиленовых пакетах и 61 – поштучно. Предварительно в этих продуктах могут быть наркотики.

"Следователи Житомирского райуправления полиции № 2 проводят досудебное расследование по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Кроме того, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Также в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране