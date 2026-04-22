22 апреля 2026, 21:45

В Житомире полиция "накрыла" наркошопы U420: что нашли

22 апреля 2026, 21:45
Фото: Национальная полиция
В Житомире правоохранители провели обыски в сети кафе-шопов U420 и Chill44. Изъяли вещества более чем на миллион гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Во время обысков в магазинах U420 и Chill44 в Житомире правоохранители обнаружили 776 бумажных свертков и 120 соп-пакетов с растительным веществом зеленого цвета, 130 банок напитков объемом 0,33 л и 40 банок по 0,2 л каждая.

Также среди изъятого сладости: 31 плитка шоколада, 19 банок жевательных мишек, 10 упаковок конфет в зип-пакетах, 15 – в полиэтиленовых пакетах и 61 – поштучно. Предварительно в этих продуктах могут быть наркотики.

"Следователи Житомирского райуправления полиции № 2 проводят досудебное расследование по предварительной правовой квалификации - ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции. Сейчас сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров.

Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Кроме того, в Днепре неизвестные повредили вход в магазин сети U420, разбив стекло в дверях. Инцидент произошел на проспекте Науки.

Также в соцсетях распространялось видео, на котором зафиксированы повреждения подобных магазинов в Днепре. Авторы роликов заявляли о так называемой "зачистке" со стороны "неизвестных националистов Днепра" и обвиняли сеть в причастности к обращению запрещенных веществ.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Масштабный сбыт наркотиков в Харькове: полицейские ликвидировали подпольный бизнес
22 апреля 2026, 20:48
Лидер "Химпрома" Буркин может скрываться в Мексике: Украина пытается добиться экстрадиции
22 апреля 2026, 13:29
Сеть U420 была одним из направлений наркогруппировки "Химпром": детали схемы
22 апреля 2026, 10:54
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В Харькове осудили преподавательницу колледжа за схему для ухилянцев
22 апреля 2026, 22:59
В Ровенской области пенсионера ограбил мужчина, который собирал "пожертвования на храм"
22 апреля 2026, 22:55
Стрельба в ресторане Бережан: полиция задержала тернополянина, открывшего огонь
22 апреля 2026, 22:21
Цены на топливо в Украине: какие ценники на АЗС сегодня
22 апреля 2026, 22:15
В Тернополе мужчина разгуливал с предметом, похожим на оружие
22 апреля 2026, 21:50
В Днепре в огне погиб мужчина
22 апреля 2026, 21:25
Российские окупанты почти 40 раз атаковали Днепропетровщину
22 апреля 2026, 20:59
Будет ли свет 23 апреля: в Укрэнерго предупредили
22 апреля 2026, 20:55
Масштабный сбыт наркотиков в Харькове: полицейские ликвидировали подпольный бизнес
22 апреля 2026, 20:48
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »