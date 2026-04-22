Масштабный сбыт наркотиков в Харькове: полицейские ликвидировали подпольный бизнес

Фото: полиция Харьковской области
В апреле правоохранители Харькова провели масштабную спецоперацию по разоблачению незаконной деятельности сети магазинов «U-420». 

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Общая стоимость изъятой в ходе санкционированных обысков продукции составляет более 7,4 миллиона гривен.

Были проведены 12 санкционированных обысков в торговых заведениях, расположенных на территории города Харькова.

Полицейские установили, что под видом легальных товаров в магазинах производился сбыт продукции, содержащей наркотические средства и психотропные вещества.

Запрещенные вещества реализовывались в составе сладостей, биологических добавок, электронных сигарет и других товаров без ограничений для покупателей.

"Во время обысков правоохранители изъяли значительные объемы незаконной продукции, в частности: более 6,6 тысяч так называемых "джоинтов" с веществом растительного происхождения; более 2,5 тысяч соп-пакетов с гашишем; емкости с грибами и жидкостями для курительных устройств; электронные сигареты, картриджи и картриджи; напитков с содержанием запрещенных веществ; капсулы и таблетки с содержанием CBD”, - сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские изъяли денежные средства в сумме более 142 тысяч гривен, полученных от реализации продукции.

Следственные действия производятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Изъятую продукцию направили на экспертизу.

Ранее в соцсетях появилась информация об обысках магазинов U420 в трех городах.

Напомним, журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.

В настоящее время сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров. Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Вскоре в разных городах Украины зафиксировали волну нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
