В апреле правоохранители Харькова провели масштабную спецоперацию по разоблачению незаконной деятельности сети магазинов «U-420».

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Общая стоимость изъятой в ходе санкционированных обысков продукции составляет более 7,4 миллиона гривен.

Были проведены 12 санкционированных обысков в торговых заведениях, расположенных на территории города Харькова.

Полицейские установили, что под видом легальных товаров в магазинах производился сбыт продукции, содержащей наркотические средства и психотропные вещества.

Запрещенные вещества реализовывались в составе сладостей, биологических добавок, электронных сигарет и других товаров без ограничений для покупателей.

"Во время обысков правоохранители изъяли значительные объемы незаконной продукции, в частности: более 6,6 тысяч так называемых "джоинтов" с веществом растительного происхождения; более 2,5 тысяч соп-пакетов с гашишем; емкости с грибами и жидкостями для курительных устройств; электронные сигареты, картриджи и картриджи; напитков с содержанием запрещенных веществ; капсулы и таблетки с содержанием CBD”, - сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские изъяли денежные средства в сумме более 142 тысяч гривен, полученных от реализации продукции.

Следственные действия производятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Изъятую продукцию направили на экспертизу.

Ранее в соцсетях появилась информация об обысках магазинов U420 в трех городах.

Напомним, журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.

В настоящее время сеть активно развивается в Украине и рекламируется через блоггеров. Первые магазины U420 открылись в Киеве весной 2025 года, а сеть насчитывает около 30 точек в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Основную аудиторию, по наблюдениям журналистов, составляет молодежь, в том числе подростки.

Вскоре в разных городах Украины зафиксировали волну нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества.

Читайте также: История с U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране