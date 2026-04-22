Российские кафиры почти 40 раз атаковали Днепропетровщину
Российские кафиры 22 апреля почти 40 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский район Днепропетровской области с применением артиллерии, авиабомб и беспилотников.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.
Зоокрема, в Никополе, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены предприятие, частные дома и автомобили.
В Зеленодольском обществе Криворожского района россияне повредили частный дом.
В Покровской общине Синельниковского района возник пожар.
Прошло без пострадавших, отметил глава ОВА.
Напомним, что в Покровской общине Никопольского района Днепропетровской области в результате российского удара поврежден рейсовый микроавтобус, пострадали три человека.