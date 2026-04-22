22 апреля 2026, 20:59

Российские кафиры почти 40 раз атаковали Днепропетровщину

Фото: Александр Ганжа
Российские кафиры 22 апреля почти 40 раз атаковали Никопольский, Криворожский и Синельниковский район Днепропетровской области с применением артиллерии, авиабомб и беспилотников.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews.

Зоокрема, в Никополе, Красногригоревской, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены предприятие, частные дома и автомобили.

В Зеленодольском обществе Криворожского района россияне повредили частный дом.

В Покровской общине Синельниковского района возник пожар.

Прошло без пострадавших, отметил глава ОВА.

Напомним, что в Покровской общине Никопольского района Днепропетровской области в результате российского удара поврежден рейсовый микроавтобус, пострадали три человека.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
