Цены на топливо в Украине: какие ценники на АЗС сегодня

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на украинском рынке фиксировались подорожание. При этом игроки рынка пытаются стабилизировать цены

По состоянию на 22 апреля средние цены на топливо в Украине:

бензин А-95 премиум – 76,30 гривны за литр;

бензин А-95 – 72,49 гривны за литр;

бензин А-92 – 67,28 гривны за литр;

дизтопливо – 88,38 равны за литр;

автогаз – 48,92 гривны за литр.

Следует отметить, что премьер-министр Юлия Свириденко говорила, что Укрнафта будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой цены в нынешних условиях. Также правительство сотрудничает с международными партнерами для увеличения объемов импорта.

Ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.