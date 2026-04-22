22 апреля 2026, 22:15

Цены на топливо в Украине: какие ценники на АЗС сегодня

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на украинском рынке фиксировались подорожание. При этом игроки рынка пытаются стабилизировать цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 22 апреля средние цены на топливо в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 76,30 гривны за литр;
  • бензин А-95 – 72,49 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 67,28 гривны за литр;
  • дизтопливо – 88,38 равны за литр;
  • автогаз – 48,92 гривны за литр.

Следует отметить, что премьер-министр Юлия Свириденко говорила, что Укрнафта будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать ориентир справедливой цены в нынешних условиях. Также правительство сотрудничает с международными партнерами для увеличения объемов импорта.

Ранее на украинском розничном рынке фиксировали удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. При этом в Антимонопольном комитете после проверок пришли к выводу, что украинские АЗС формируют справедливые ценники с учетом ситуации в отрасли.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
