22 апреля 2026, 22:55

В Ровенской области пенсионера ограбил мужчина, который собирал "пожертвования на храм"

Фото: Национальная полиция
В городе Дубно 87-летний пенсионер стал жертвой вора. Злоумышленник притворялся, что якобы собирает пожертвования.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

87-летний пенсионер возвращался домой, когда незнакомец предложил ему подвезти его. Во время разговора мужчина пообещал подарить столовый набор, а взамен попросил "пожертвование на храм". Пенсионер согласился.

Когда они вошли в квартиру пенсионера, злоумышленник незаметно похитил 94 тысячи гривен и 300 евро, после чего скрылся.

Правоохранители задержали вора. Им оказался 31-летний иностранец. Теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении 32-летнему киевлянину, ограбившему женщину во время встречи, организованной через социальную сеть. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
