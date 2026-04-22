В Ровенской области пенсионера ограбил мужчина, который собирал "пожертвования на храм"

В городе Дубно 87-летний пенсионер стал жертвой вора. Злоумышленник притворялся, что якобы собирает пожертвования.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

87-летний пенсионер возвращался домой, когда незнакомец предложил ему подвезти его. Во время разговора мужчина пообещал подарить столовый набор, а взамен попросил "пожертвование на храм". Пенсионер согласился.

Когда они вошли в квартиру пенсионера, злоумышленник незаметно похитил 94 тысячи гривен и 300 евро, после чего скрылся.

Правоохранители задержали вора. Им оказался 31-летний иностранец. Теперь грозит до восьми лет лишения свободы.

