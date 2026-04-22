22 апреля 2026, 22:59

В Харькове осудили преподавательницу колледжа за схему для ухилянцев

В Харькове суд вынес приговор преподавателю колледжа, который признан виновным в причастности к схеме уклонения от мобилизации из-за фиктивного обучения

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда Харькова, передает RegioNews.

Речь идет о работнице Харьковского торгово-экономического профессионального колледжа ДТЭУ. Согласно приговору, она вместе с бывшим проректором ХНУРЭ по инновационно-корпоративной работе и администрированию была вовлечена в схему уклонения от мобилизации.

Схема заключалась в незаконном зачислении на обучение мужчин призывного возраста с последующим приобретением ими оснований для получения отсрочки во избежание мобилизации.

Следователи считают, что в схему были привлечены другие люди, но их личности пока не установлены. Также им известно по меньшей мере один случай, когда на обучение незаконно зачислили мужчину призывного возраста.

"Обвиняемая обеспечила поступление документов и сведений в приемную комиссию колледжа, а также вместе с другими неустановленными лицами осуществила мероприятия, направленные на выполнение необходимых требований для поступления мужчины на обучение без его личного участия и достижение результата в виде его зачисления на обучение в указанное учебное заведение, в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Украины и подзаконными нормативно-правовыми правами".

Мужчину зачислили на контракт по специальности "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок".

В приговоре говорится, что экзамены в конце семестра мужчина лично не сдавал, а обвиняемая договорилась, чтобы ему засчитали экзамены и не отчислили.

То же произошло на летней сессии.

Преподаватель пошла на соглашение со следствием, ее признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала в Харькове еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленница готовила координаты для новой серии ракетно-бомбовых атак россиян по городу

