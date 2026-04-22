22 апреля 2026, 22:21

Стрельба в ресторане Бережан: полиция задержала тернополянина, открывшего огонь

22 апреля 2026, 22:21
Фото: областная полиция Тернопольской области
В городе Бережаны на Тернопольщине правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в общепите

Об этом сообщает областная полиция Тернопольской области, передает RegioNews.

Как сообщили в полиции, сигнал поступил в Национальную полицию Украины
после того, как посетители заметили мужчину, который распивал алкоголь и имел при себе предмет, похожий на оружие.

На место оперативно прибыли правоохранители. Они установили, что речь идет о 48-летнем жителе Тернополя.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина произвел два выстрела в землю из пистолета, похожего на револьвер типа "Флобер". В результате инцидента никто не пострадал.

Оружие у нарушителя изъяли. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, что в Тернополе правоохранители установили личность мужчины, который на массиве Новый свет ходил с предметом, похожим на оружие .

