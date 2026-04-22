22 апреля 2026, 13:29

Лидер "Химпрома" Буркин может скрываться в Мексике: Украина пытается добиться экстрадиции

Фото: из открытых источников
Правоохранители неоднократно пытались добиться экстрадиции находящегося в международном розыске с 2019 года лидера наркогруппировки "Химпром" Егора Буркина

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По его словам, в отношении Буркина действует "красная карточка" Интерпола, однако процесс его экстрадиции остается сложным и требует прохождения ряда процедур.

Цуцкиридзе отметил, что украинская сторона неоднократно обращалась в страны, где может находиться подозреваемый, однако получала ответы с требованием предоставить точное место его пребывания.

"Нам говорят: дайте конкретное место жительства, и тогда мы сможем его установить", – объяснил он.

Глава Национальная полиция Украины Иван Выгивский добавил, что Буркин имеет прозвище "Мексиканец", является гражданином РФ и, по имеющейся информации, находится в Мексике.

Правоохранители продолжают работу над установлением его точного местонахождение и процедурой экстрадиции.

Напомним, в Украине разоблачили деятельность преступной организации "Химпром". Организатору и троим участникам группировки сообщен о подозрении, двое задержаны. Всем избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Картель "Химпром" Егора Буркина-Левченко: что известно

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину деятельность "Химпрома" и Буркина-Левченко развернулась с новой силой.

В Украине Буркин пытался выстраивать имидж волонтера и мецената, заявлял, что занимается благотворительностью, инвестициями в многочисленные ИТ-проекты, пищевое производство, криптовалюты и недвижимость. Однако украинское следствие установило, что все эти инвестиционные бизнесы Левченко – обычная схема отмывания средств, полученных от наркоторговли.

В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов. В конце того же года указом президента Владимира Зеленского против Буркина-Левченко введены персональные санкции – его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено. Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций.

Читайте также: Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках - стало известно, как работал наркокартель "Химпром"

