Будет ли свет 23 апреля: в Укрэнерго предупредили

В Украине из-за российских атак часто вынуждены вводить ограничения электроэнергии. Энергетики объяснили, чего ждать в четверг, 22 апреля

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

На четверг, 23 апреля, в Украине никаких ограничений электроэнергии не прогнозируют. В то же время энергетики просят население потреблять ресурсы бережливо.

"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призывают украинцев.

При этом следует отметить, что ситуация в течение дня может измениться. Поэтому важно следить за официальными страницами облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, Харькову грозит энергетический коллапс. Город накопил рекордную задолженность за энергоресурсы.