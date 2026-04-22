Будет ли свет 23 апреля: в Укрэнерго предупредили
В Украине из-за российских атак часто вынуждены вводить ограничения электроэнергии. Энергетики объяснили, чего ждать в четверг, 22 апреля
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
На четверг, 23 апреля, в Украине никаких ограничений электроэнергии не прогнозируют. В то же время энергетики просят население потреблять ресурсы бережливо.
"Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00", - призывают украинцев.
При этом следует отметить, что ситуация в течение дня может измениться. Поэтому важно следить за официальными страницами облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, Харькову грозит энергетический коллапс. Город накопил рекордную задолженность за энергоресурсы.
