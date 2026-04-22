Сеть U420 была одним из направлений наркогруппировки "Химпром": детали схемы

Одним из направлений группировки "Химпром" была сеть U420. Магазины оформляли через 145 различных ФЛПов, каждый из которых выполнял отдельную функцию

Об этом на брифинге рассказал начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Большинство людей, на которых оформлены эти ФЛПы – из неблагополучных слоев населения. Подавляющее большинство из них даже не знает, что являются предпринимателями", – отметил он.

Эта схема требовалась для уклонения от налогов и чтобы в случае разоблачения можно было переложить всю ответственность на формальных лиц.

Ранее в соцсетях появилась информация об обысках магазинов U420 в трех городах.

Журналисты Bihus.Info в рамках расследования выяснили, что масштабная сеть магазинов U420 продает психотропные вещества под видом сувенирной продукции.

Вскоре в разных городах Украины зафиксировали волну нападений на магазины сети U420, где под видом сувенирной продукции продают психотропные вещества.

Еще одним направлением деятельности "Химпрома" были мошеннические call-центры, которые действовали в Украине и обманывали граждан стран ЕС. В рамках международной спецоперации ликвидирована сеть call-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске. В целом задокументировано по меньшей мере 50 эпизодов мошенничества, а ущерб оценивается более чем в 50 млн грн.

Отдельно следствие установило факты насильственных преступлений, в том числе запугивание предпринимателей, поджоги имущества и угрозы физической расправы. Зафиксировано не менее 12 случаев повреждения имущества.

Напомним, в Украине разоблачили деятельность преступной организации "Химпром". На даный момент рганизатор и трое участников группировки сообщены о подозрении, двое задержаны. Всем избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, основатель наркокартеля "Химпром" Егор Буркин (Левченко) судится с Зеленским из-за санкций. Его активы заблокированы, ведение торговой и любой другой деятельности на территории Украины запрещено.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, как ранее писало издание RegioNews, началась еще в 2014 году. В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

