22 квітня 2026, 21:45

У Житомирі поліція "накрила" наркошопи U420: що знайшли

У Житомирі правоохоронці провели обшуки в мережі кафе-шопів U420 та Chill44. Вилучили речовин на понад мільйон гривень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Під час обшуків у магазинах U420 та Chill44 в Житомирі правоохоронці знайшли 776 паперових згортків та 120 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору, 130 банок напоїв об’ємом 0,33 л і 40 банок по 0,2 л кожна.

Також серед вилученого солодощі: 31 плитка шоколаду, 19 банок жувальних ведмедиків, 10 упаковок цукерок у зіп-пакетах, 15 – у поліетиленових пакетах та 61 – поштучно. Попередньо, в цих продуктах можуть бути наркотики.

"Слідчі Житомирського райуправління поліції № 2 проводять досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів.

Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Крім того, у Дніпрі невідомі пошкодили вхід до магазину мережі U420, розбивши скло у дверях. Інцидент стався на проспекті Науки.

Також у соцмережах поширювалося відео, на якому зафіксовано пошкодження подібних магазинів у Дніпрі. Автори роликів заявляли про так звану "зачистку" з боку "невідомих націоналістів Дніпра" та звинувачували мережу у причетності до обігу заборонених речовин.

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

