Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель влетел в дерево
Авария произошла 7 апреля около 11:30 в Белокоровицкой общине. К сожалению, водитель погиб
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 59-летний водитель ЗАЗ Sens двигался по улице Промышленной в селе Новые Белокоровичи. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего столкнулся с деревом. К сожалению, водитель от полученных травм погиб на месте.
"Следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
