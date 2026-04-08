Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель влетел в дерево

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 7 апреля около 11:30 в Белокоровицкой общине. К сожалению, водитель погиб

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 59-летний водитель ЗАЗ Sens двигался по улице Промышленной в селе Новые Белокоровичи. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего столкнулся с деревом. К сожалению, водитель от полученных травм погиб на месте.

"Следователи выясняют все обстоятельства происшествия в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

