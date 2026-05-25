Суд обязал снести незаконное здание в парке "Муромец"

На острове "Муромец" в Киеве демонтируют незаконное сооружение и вернут земельный участок территориальному обществу: соответствующее решение принял Хозяйственный суд по иску Деснянской окружной прокуратуры столицы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Суд отменил незаконную регистрацию права собственности на нежилое здание площадью 905,7 кв.м. и обязал общество вернуть территориальной общине земельный участок, на котором оно незаконно размещено.

Участок должен привести в подходящее для использования состояние, демонтировав нежилое здание и все остальные конструкции.

Речь идет о земельном участке площадью 0,1224 га, расположенном на острове Муромец, который относится к категории земель природно-заповедного, водного фонда и зоны охраняемого ландшафта. Целевое предназначение этой земли - "для эксплуатации и ухода за гидротехническими, другими водохозяйственными сооружениями и каналами". Ее стоимость ориентировочно составляет 4 млн. гривен.

Прокуроры в суде доказали, что сначала с использованием поддельных документов зарегистрировали право собственности на здание за физическим лицом, а в дальнейшем – за обществом, которому это здание передали в уставный капитал.

Следовательно, с целью предотвращения незаконного приобретения собственником недвижимости земельного участка, Деснянская прокуратура города Киева в судебном порядке отменила все незаконные регистрационные действия.

