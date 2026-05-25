Мошенничество на тендере "Лесов Украины": директор фирмы предстанет перед судом из-за поддельных документов

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора частного общества по обвинению в мошенничестве во время снабжения тракторов для ГСХП “Леса Украины”

Установлено, что в 2023 году госпредприятие "Леса Украины" после проведения публичной закупки заключило договор с обществом на поставку 11 тракторов.

В то же время установлено, что ради победы в тендере, поставщик, понимая, что импортируемые им из Китайской Народной республики тракторы, по характеристикам не отвечают требованиям тендера, внес ложные сведения в документы на них. Таким образом, благодаря мошенничеству по техническим документам, общество стало победителем закупки.

Согласно выводам экспертиз, из-за закупки тракторов, которые по своим характеристикам не отвечали требованиям, прописанным в тендере, государственному предприятию нанесен ущерб более чем на 1,6 млн гривен.

