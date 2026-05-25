Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоцикл вылетел на встречную полосу и влетел в Hyundai

Смертельное ДТП произошло 24 мая, около 22:20 на автодороге между селами Каменка и Антоновка. К сожалению, погиб человек

Предварительно 20-летний водитель мотоцикла Viper выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai, за рулем которого находился 40-летний мужчина. В результате ДТП, к сожалению, мотоциклист погиб от полученных травм.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

