Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший
Российские оккупанты 25 мая около 9:30 дроном атаковали микрорайон Корабел в Херсоне
Об этом сообщила Херсонская МВА, передает RegioNews .
В больницу обратился 49-летний мужчина, пострадавший в результате дроновой атаки в микрорайоне Корабел.
По предварительным данным, удар произошел около 9:30. Медики диагностировали у мужчины взрывную травму и обломочные ранения спины.
После оказания помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно.
Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта Херсонской области .
25 мая 2026
