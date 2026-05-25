Вражеский дрон атаковал микрорайон Корабел в Херсоне: есть пострадавший

Российские оккупанты 25 мая около 9:30 дроном атаковали микрорайон Корабел в Херсоне

Об этом сообщила Херсонская МВА, передает RegioNews .

В больницу обратился 49-летний мужчина, пострадавший в результате дроновой атаки в микрорайоне Корабел.

По предварительным данным, удар произошел около 9:30. Медики диагностировали у мужчины взрывную травму и обломочные ранения спины.

После оказания помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта Херсонской области .