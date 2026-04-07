Обломки авто раскинуло по дороге в Днепре произошло тройное ДТП

Фото: Відомо

В Днепре произошла авария у остановки общественного транспорта. Столкнулись сразу три авто

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Авария произошла на Набережной Победы в Днепре у остановки общественного транспорта "Лоцманска". Там столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП обломки машин разбросало вокруг по проезжей части. О пострадавших пока не сообщается.

Из-за ДТП стражи порядка были вынуждены перекрыть движение сразу тремя полосами дороги.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в Павлограде пьяный водитель Lexus врезался в лавку, на которой сидели две девушки. В результате удара 19-летняя девушка получила тяжелые травмы. Водителя заключили под стражу.