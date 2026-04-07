Обломки авто раскинуло по дороге в Днепре произошло тройное ДТП
В Днепре произошла авария у остановки общественного транспорта. Столкнулись сразу три авто
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Авария произошла на Набережной Победы в Днепре у остановки общественного транспорта "Лоцманска". Там столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП обломки машин разбросало вокруг по проезжей части. О пострадавших пока не сообщается.
Из-за ДТП стражи порядка были вынуждены перекрыть движение сразу тремя полосами дороги.
Напомним, ранее на Днепропетровщине в Павлограде пьяный водитель Lexus врезался в лавку, на которой сидели две девушки. В результате удара 19-летняя девушка получила тяжелые травмы. Водителя заключили под стражу.
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Умер экстренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу
07 апреля 2026, 21:55В Украине обвалились цены на овощи: что подешевело больше всего
07 апреля 2026, 21:35В Сумской области вынесли приговор экспредседателю суда, который требовал у предпринимателя тысячи долларов
07 апреля 2026, 21:15В Днепропетровской области мужчина зарезал женщину и выбросил ее из окна
07 апреля 2026, 20:55Цены на космические помидоры: как в Украине подорожал популярный овощ
07 апреля 2026, 20:35Пачки долларов, фиктивные ФЛП: в Киеве пограничники разоблачили схему побега для ухилянцев
07 апреля 2026, 20:15Хищение донатов на миллионы: эстонская ОО подала иск против компании, связанной с экс-заместителем Садового
07 апреля 2026, 19:55Холод возвращается: в Украине прогнозируют дождь, мокрый снег и ночные заморозки
07 апреля 2026, 19:36Три месяца с батарейкой в пищеводе: во Львове спасли двухлетнюю девочку
07 апреля 2026, 19:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области