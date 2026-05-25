25 мая 2026, 16:45

В Хмельницком СИЗО заключенных и их родственников заставляли пополнять "воровскую кассу"

Фото: прокуратура
В Хмельницкой области пятеро заключенных получили подозрения. Оказалось, что они прямо на территории СИЗО организовали так называемую "сходку"

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Один из подозреваемых организовал телефонное собрание с участием других заключенных. Вместе они обсуждали так называемую "воровскую кассу". Речь шла о приобретении и доставке в СИЗО наркотиков, телефонов. В частности, говорили о способах воздействия на других заключенных.

Как выяснили стражи порядка, заключенных и их родственников заставляли перечислять в "воровскую кассу" от 30 до 50 тысяч гривен. Для давления они использовали угрозы. В частности, задокументировали происшествия по продаже наркотиков на территории СИЗО.

"Кроме того, одному из заключенных инкриминируют угрозу работникам учреждения. По данным следствия, во время обыска в камере он угрожал оперативным сотрудникам самодельным ножом, пытаясь заставить их прекратить следственные действия", – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах.

