В Хмельницком СИЗО заключенных и их родственников заставляли пополнять "воровскую кассу"

В Хмельницкой области пятеро заключенных получили подозрения. Оказалось, что они прямо на территории СИЗО организовали так называемую "сходку"

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Один из подозреваемых организовал телефонное собрание с участием других заключенных. Вместе они обсуждали так называемую "воровскую кассу". Речь шла о приобретении и доставке в СИЗО наркотиков, телефонов. В частности, говорили о способах воздействия на других заключенных.

Как выяснили стражи порядка, заключенных и их родственников заставляли перечислять в "воровскую кассу" от 30 до 50 тысяч гривен. Для давления они использовали угрозы. В частности, задокументировали происшествия по продаже наркотиков на территории СИЗО.

"Кроме того, одному из заключенных инкриминируют угрозу работникам учреждения. По данным следствия, во время обыска в камере он угрожал оперативным сотрудникам самодельным ножом, пытаясь заставить их прекратить следственные действия", – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах.