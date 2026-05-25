Прижигал руку о плиту и душил: на Днепропетровщине задержали мужчину за пытки беременной 16-летней сожительницы

Фото: Офис Генерального прокурора

На Днепропетровщине правоохранители задержали 24-летнего жителя Синельниковского района, который систематически пытал свою беременную 16-летнюю сожительницу

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 24-летний подозреваемый, проживая вместе с несовершеннолетней, в течение апреля этого года систематически пытал ее на почве ревности, с целью якобы признания в измене. Он избивал женщину, душил, силой удерживал в квартире, не давая возможности покидать квартиру, и прятал ключи.

Однажды мужчина прижал руку потерпевшей к разогретой газовой форсунке.

Кроме того, подозреваемый контролировал ее телефонные звонки и, угрожая, запрещал рассказывать о содеянном.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

