Ракетный удар по Дергачам: произошел пожар, есть погибшие

Фото: ОВА

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

После удара РФ в Дергачах взрывной волной повреждены складские постройки, многоквартирный дом, грузовые и легковые автомобили. Также произошел пожар на территории гражданского предприятия.

К сожалению, в результате удара погибли двое мужчин 25 и 68 лет. Также известно о по меньшей мере 19 пострадавших.

Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.

Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.