Смертельна ДТП на Житомирщині: водій влетів у дерево

Аварія сталась 7 квітня близько 11:30 у Білокоровицькій громаді. На жаль, водій загинув

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Попередньо, 59-річний водій ЗАЗ Sens рухався вулицею Промисловою в селі Нові Білокоровичі. Він не впорався з керуванням та з'їхав з проїзної частини, після чого зіткнувся з деревом. На жаль, водій від отриманих травм загинув на місці.

"Слідчі з’ясовують усі обставини події в межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

