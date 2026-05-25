25 мая 2026, 15:33

Херсонская волонтёр Елена Тарасенко, которая спасала людей из оккупации, получила тяжёлые ранения

Фото: Татьяна Савуля
Во время очередного российского артиллерийского обстрела Херсона тяжелые ранения получила известная местная волонтёр Елена Тарасенко. Около 10:00 24 мая вражеский снаряд попал рядом с автомобилем, за рулем которого находилась женщина

Об этом сообщили друзья волонтерки в соцсетях, передает RegioNews .

По словам друзей, около 10:00 волонтер находилась за рулем автомобиля, когда российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки женщина получила тяжелые обломочные ранения. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

Журналистка и подруга Елены Марина Савченко написала , что херсонка уже перенесла операцию.

Также Савченко отметила, что в автомобиле вместе с Еленой была собака, однако животное не пострадало.

До начала полномасштабного вторжения Елена Тарасенко работала водителем троллейбуса в Херсоне.

Во время российской оккупации города женщина в свободное время садилась за руль пассажирского автобуса и помогала людям эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. Возвращаясь в Херсон, она привозила медикаменты, продукты и гигиенические средства для местных жителей.

В сентябре 2022 года Елену Тарасенко похитили российские военные. По словам близких, ее восемь суток удерживали в подвале на улице Лютеранской в Херсоне и подвергали пыткам.

В настоящее время друзья волонтерки объявили сбор средств в соцсетях на ее лечение и последующую реабилитацию.

Напомним, что за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 34 населенных пункта Херсонской области.

