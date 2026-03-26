26 марта 2026, 11:56

56 домов для переселенцев в Житомире обошлись как элитное жилье: детали расследования

26 марта 2026, 11:56
Фото: сайт Красного Креста Украины
В Житомире 56 домов для переселенцев, возведенных при участии Красного Креста в Италии, стоили почти как элитное жилье – более 4,99 млн грн за каждый

Об этом пишут журналисты издания "20 минут. Житомир", передает RegioNews.

Речь идет о домах площадью 45 кв. м из многослойных клееных деревянных CLT панелей.

Для сравнения, средняя цена жилья в новостройках Житомира на момент возведения составляла 30-33 тыс. грн/кв. м, а на вторичном рынке – до 41 тыс. грн/кв. м. То есть "социальные" дома обошлись по меньшей мере вдвое дороже рыночной стоимости.

Тогдашний мэр Житомира Сергей Сухомлин заявлял, что Италия производит и доставляет дома, а город обеспечивает землю, коммуникации и инфраструктуру. Итальянский подрядчик Campigli Srl отмечал, что украинские рабочие только строили дома.

Однако у журналистов возникли сомнения, и они направили запрос в Житомирский горсовет. По документам, вместо итальянских материалов и монтажа дома фактически производила украинская компания ООО "СЛТ Резалт Констракшн", принадлежащая семье экснардепа Александра Скичко. Панели и двери снабжал Коростенский завод МДФ.

Председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик пояснил, что смена производителя могла дать возможность оставить часть прибыли украинским участникам проекта, хотя Красный Крест Италии заявляет, что это не повлияло на эффективность помощи переселенцам.

"При разработке проекта итальянская сторона, возможно, сформировала расчет, где материалы будут действительно производиться в Италии или ЕС, складываться и уже потом транспортироваться для конечного размещения в Украине. Но позже выяснили, что в Украине есть местные производители, которые изготавливают компоненты для деревянных домов. И поэтому было принято решение заключить там контракты с украинским", – говорит Миткалик.

Журналисты направили запрос на расходы на строительство, но Красный Крест Италии отказался предоставлять эту информацию, сославшись на коммерческую тайну и техническое ноу-хау.

Напомним, с 1 января 2026 для внутренне перемещенных лиц изменился предельный доход, влияющий на право получать государственную помощь на проживание.

