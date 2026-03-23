Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад

В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев

Ученики школы в с. Кудрёвка

С помощью ВПЛ части громад в итоге удалось поддержать образование и медицину в своем регионе. Подробнее о том, какой вклад внутренние переселенцы внесли в развитие громад, какие меры местные власти предпринимают для привлечения и удержания новых жителей – в материале RegioNews .

Сегодня в Украине насчитывается свыше 4,6 млн человек имеющих статус внутренне перемещенных лиц – ВПЛ . При этом расселение граждан по регионам неравномерно. Наибольшее количество внутренних переселенцев – в Киеве и Киевской области, – порядка 750 тыс. человек, а также в Харьковской области – свыше 500 тыс. человек. В то же время в Кировоградской области – 85 тыс. ВПЛ, а в Черниговской – меньше 70 тыс. В результате чтобы увеличить количество населения и привлечь специалистов в "малопопулярные регионы", некоторые громады специально приглашают ВПЛ, при этом акцент делается на определенные категории граждан.

Из 70 школьников 30 – приезжие

В связи с реформой образования с 1 сентября 2025 года государство прекратило финансировать школы в которых учится менее 45 детей, а с 1 сентября 2026 года финансирования лишатся школы, в которых учится менее 60 школьников. Чтобы увеличить количество детей и сохранить образовательное учреждение от закрытия, жители села Кудровка Сосницкой ТГ Черниговской области в социальных сетях начали активно приглашать к себе многодетные семьи. Новоприбывшим предлагали бесплатное жилье, содействовали с трудоустройством. В итоге из 70 учеников школы – 30 это дети новоприбывших граждан.

Староста села Татьяна Гончаренко рассказала RegioNews , что обеспечение семей жильем взял на себя предприниматель-меценат, владелец известного в Украине ФК "Кудровка", в прошлом сам ученик местной школы. Для этого мужчина специально выкупил в селе 10 домов чтобы в них жили новоприбывшие. В итоге люди проживают бесплатно, оплачивают только электроэнергию. Организационную поддержку и консультацию семей взяла на себя директор школы, в то время как староста занималась вопросами приведения каждого дворища в надлежащий вид, оказанием административной поддержки семьям.

Татьяна Гончаренко

Также к поддержке активно подключились и местные жители, которые предоставляли новым односельчанам овощи, одежду, домашнюю утварь. Один местный житель даже решил подарить дом семье из Торецка, воспитывающей троих детей школьного возраста и 20-летнюю дочку студентку. Мужчина проникся тяжелой ситуацией переселенцев, предоставил им жилье для бесплатного проживания и пообещал вскоре оформить на них все документы на владение имуществом.

Инициативу жителей в поддержке многодетных Татьяна Гончаренко объясняет желанием сохранить село.

"Мы заинтересованы не только в том чтоб школа жила, но чтоб и село наше жило. При этом мы не ждем, что все прибывшие семьи у нас останутся. Однако даем людям возможность ощутить что у нас хорошо, чтоб люди не уезжали", – рассказала женщина.

При том что Кудровка – село небольшое, всего 400 жителей, работа для переселенцев там все же есть. По словам Татьяны Гончаренко, несколько человек регулярно задействуют в работах по благоустройству села. Еще один многодетный отец трудится в школьной кочегарке (село не газифицировано). Также несколько многодетных родителей были трудоустроены на местную сыроварню открытую в 2023 году. Есть и такие, кто работает вахтовым методом на крупных предприятиях в регионе. Также за счет местного бюджета переселенцам ежегодно оказывается помощь на покупку дров, а за счет мецената на каждого ребенка родившегося в селе семья получает 15 тыс. грн.

"Это очень хорошие специалисты"

Благодаря внутренним переселенцам существенно улучшилась ситуация с медицинскими кадрами в городе Кропивницкий. Об этом нашим журналистам рассказала Оксана Макарук – начальник управления охраны здоровья Кропивницкого горсовета. Она отметила, что с началом полномасштабной войны было оказана помощь с трудоустройством более ста медработникам переселенцам. Впрочем, почти половина впоследствии покинули город, трудоустроившись в более крупные города с более высокой зарплатой. И для того чтобы удержать медиков, местные власти сделали акцент на улучшение условий проживания.

За счет местного бюджета медикам из числа ВПЛ было предоставлено 10 служебных квартир: как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. Также за счет бюджета в помещении бывшей поликлиники, которое длительное время не использовалось, летом 2025 года обустроили современное общежитие оборудованное всем необходимым. Всего в общежитии есть 12 номеров, из них: 9 – двухкомнатных и 3 – однокомнатных. Рассчитано общежитие на 40 человек, включая семьи. Первоочередное право на поселение имеют врачи из числа внутренне перемещенных лиц, молодые специалисты и медработники-ветераны.

Общежитие для врачей в Кропивницком

Оксана Макарук сообщила, что проживание в общежитии – бесплатное. Медработники платят только за электроэнергию, причем в ближайшее время власти намерены оплачивать часть стоимости электроэнергии за счет города.

Общежитие для врачей в Кропивницком

"В создание общежития мы вложили свою душу, так как понимали важность проживания наших специалистов в комфортных условиях. На сегодняшний день там проживает четыре семьи. Вакансии у нас всегда есть, подробнее с ними можно ознакомиться на нашем сайте . Внутренние переселенцы значительно улучшили кадровую ситуацию города и области. Это очень хорошие специалисты, мы их очень уважаем, оберегаем и приглашаем к нам на работу и на проживание", – подытожила руководитель городского управления здравоохранения.

Первый стоматолог в деревне

До недавнего времени житель Волновахи Донецкой области Евгений Матвеев был единственным стоматологом в селе Виноград, являющееся центром Виноградской громады в Черкасской области. До этого местные жители, а также жители близлежащих сел, вынуждены были ездить к стоматологам в соседние города за 20 – 30 км.

У себя на родине Евгений имел собственный стоматологический кабинет, обширную клиентскую базу, однако с началом полномасштабной войны вместе с женой и тремя дочерьми выехал вначале в Днепропетровскую область, а затем на Черкасщину. Там ему помогли связаться с главой Виноградской ТГ, который как раз приглашал в местную больницу врача-стоматолога. Имея некоторые сбережения, Евгений арендовал кабинет в местной больнице, вложился в ремонт и возобновил частную практику. Оказывал услуги по лечению, протезированию и удалению зубов. Местным жителям было удобно, так как у них теперь был хороший специалист к которому не нужно далеко ездить.

Стоматолог Евгений Матвеев. Фото: viche.ck.ua

Всего Евгений проработал в Винограде два года, после чего с семьей переехал в Звенигородку Черкасской области. Причиной переезда стал поиск лучших условий проживания.

"В селе была отличная школа, при этом не было детского садика в который мог бы ходить мой самый младший ребенок. Сейчас ребенку четыре года, а в Винограде в дошкольное учреждение могли принимать лишь с пяти лет только чтоб подготовить к школе. Также в сельском доме у нас не было внутреннего туалета и централизованного водоснабжения. У меня трое детей, а без туалета в доме и всего остального – тяжко", – сообщил RegioNews Евгений.

На сегодня семья живет в городе в собственном небольшом доме. Сам же Евгений устроился работать стоматологом в одну из городских больниц.

Помогла более тысячи пенсионерам

Дважды переселенка из Луганска врач ортопед-травматолог Оксана Мироненко вместе с единомышленниками фактически заменила собой отдел социальной помощи регионального уровня. За четыре года группа волонтеров оказала поддержку свыше тысячи маломобильным пенсионерам переселенцам. Пожилым людям Оксана с командой помогали с расселением, предоставляли средства гигиены, лекарства, одежду. Сегодня под опекой волонтеров находится 120 человек , которые нуждаются в ежедневном уходе и пребывают на постоянном месте проживания в специальных учреждениях.

Оксана Мироненко

До 2014 года Оксана вместе с семьей проживала в Луганской области. Когда в регионе начались боевые действия, отправила двоих детей вместе со своими родителями в Киев, а сама с мужем, также врачом, начала оказывать медицинскую помощь местным жителям. Впоследствии Оксана также переехала в столицу, и вместе с семьей и родителями поселилась в Буче Киевской области. Когда началась полномасштабная война, Оксана с семьей выехала в Ивано-Франковск, а вот ее родители при попытке покинуть Бучу 4 марта 2022 года попали под обстрел.

Мама Оксаны – Наталья, погибла на месте, а отец получил серьезное ранение. Чтоб не впасть в депрессию, Оксана Мироненко решила заняться волонтерством. В это время на связь с ней вышла знакомая начмед, которая попросила помочь расселить 18 пенсионеров, эвакуированных из зоны боевых действий. Пенсионеров Оксана распределила по медицинским учреждениям Ивано-Франковска. Потом последовала просьба помочь с расселением еще 50 человек. После этого Оксана Мироненко вместе с единомышленниками, большинство из которых также – ВПЛ, основала фонд "Наш Сокол", и с тех пор помогают маломобильным переселенцам. Также Оксана на волонтерской основе проводит операции раненным военнослужащим.

RegioNews Оксана рассказала, что ее команда сотрудничает с девятью социальными и медицинскими учреждениями области в которые почти каждую неделю поселяют маломобильного пожилого человека, эвакуированного из зоны боевых действий. Женщина признает, что расширить сеть сотрудничества с учреждениями и расселять больше людей она с командой не могут. У администраций местных учреждений не хватает средств на содержание "своих" пенсионеров не то что приезжих. Есть и такие, кто просто не хочет идти на встречу. Поэтому волонтерам приходится часто упрашивать администрации, обещать оказывать гуманитарную помощь социальным учреждениям.

"Мы в ручном режиме по одному по два таких человека пристраиваем то в учреждения социального ухода, то в медицинские учреждения. Потом обеспечиваем эти учреждения средствами гигиены, лекарствами, одеждой, посудой, мебелью для того чтобы проживания людей было на достойном уровне", – рассказала Оксана Мироненко.

Женщина говорит, что государственного финансирования одиноких пенсионеров крайне недостаточно. Например, в соответствии со статьей 48 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", у пенсионера ежемесячно удерживается 75% пенсии, если он находится в учреждении для поддержки пожилых людей. А это всего 3 – 3,5 тыс. грн в месяц. А для того, чтобы пожилой человек имел достойные условия содержания, говорит Оксана Мироненко, в месяц необходимо выделять 12 - 20 тыс. грн.

В сентябре 2025 года правительство, по мнению Оксаны, приняло очень хорошее постановление 1169 – "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". Оно подразумевает существенные доплаты за ВПЛ учреждениям предоставления социальных услуг. Однако по наблюдению нашей собеседницы, эта услуга до сих пор не работает.

Для развития любого региона в первую очередь необходимы люди. Никакое самое современное техническое обеспечение не решит проблему образования, медицины и пр., если не будет специалистов, готовых лечить, учить, помогать. А потому только создание условий всесторонней поддержки человека сможет в итоге дать развитие селу, городу, страны в целом. И жизнь показывает, что в обществе есть люди, которые не только понимают и разделяют эти ценности, но и готовы прилагать усилия для их реализации.