26 березня 2026, 11:56

56 будинків для переселенців у Житомирі обійшлися як елітне житло: деталі розслідування

Фото: сайт Червоного Хреста України
У Житомирі 56 будинків для переселенців, зведених за участі Червоного Хреста Італії, коштували майже як елітне житло – понад 4,99 млн грн за кожен

Про це пишуть журналісти видання "20 хвилин. Житомир", передає RegioNews.

Йдеться про будинки площею 45 кв. м з багатошарових клеєних дерев’яних CLT панелей.

Для порівняння, середня ціна житла у новобудовах Житомира на момент зведення складала 30-33 тис грн/кв. м, а на вторинному ринку – до 41 тис грн/кв. м. Тобто "соціальні" будинки обійшлися щонайменше вдвічі дорожче за ринкову вартість.

Тодішній мер Житомира Сергій Сухомлин заявляв, що Італія виготовляє і доставляє будинки, а місто забезпечує землю, комунікації та інфраструктуру. Італійський підрядник Campigli Srl зазначав, що українські робітники лише монтували будинки.

Однак у журналістів виникли сумніви, й вони направили запит до Житомирської міськради. За документами, замість італійських матеріалів та монтажу будинки фактично виготовляла українська компанія ТОВ "СЛТ Резалт Констракшн", що належить родині екснардепа Олександра Скічка. Панелі та двері постачав Коростенський завод МДФ.

Олександр Скічко на представленні проекту в Римі 6 грудня 2024 року

Голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик пояснив, що зміна виробника могла дати можливість залишити частину прибутку українським учасникам проєкту, хоча Червоний Хрест Італії заявляє, що це не вплинуло на ефективність допомоги переселенцям.

"При розробці проєкту італійська сторона, можливо, сформувала розрахунок, де матеріали будуть справді вироблятися в Італії чи ЄС, складатися і вже потім транспортуватися для кінцевого розміщення в Україні. Але пізніше з’ясували, що в Україні є місцеві виробники, які виготовляють компоненти для дерев’яних будинків. І тому було прийнято рішення укласти там контракти з українськими партнерами, а різницю прибутку мати можливість залишити собі", – каже Миткалик.

Журналісти направили запит щодо витрат на будівництво, але Червоний Хрест Італії відмовився надавати цю інформацію, пославшись на комерційну таємницю та технічне ноу-хау.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб змінився граничний дохід, який впливає на право отримувати державну допомогу на проживання.

