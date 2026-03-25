"Навчання" за 15 тисяч: на Житомирщині ділок торгував фейковими документами для водіїв

У Житомирській області викрили шахрая. Він обіцяв "допомогу" в оформленні документів для отримання посвідчення водія

34-рчний чоловік запропонував 29-річному знайомому "допомогу" в оформленні документів для отримання посвідчення водія його дружиною. Йдеться про свідоцтво щодо закінчення автошколи без фактичного проходження навчання. Нібито через нестачу часу на навчання.

Аферист запевним, що має зв'язки та може все організувати. За цю "послугу" він попросив 15 тисяч гривень. Гроші він забрав, але перестав виходити на зв'язок.

"Згідно з чинним законодавством обвинуваченому загрожує штраф або громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або пробаційний нагляд чи обмеження волі строком до 3 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.