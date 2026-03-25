25 березня 2026, 14:45

"Навчання" за 15 тисяч: на Житомирщині ділок торгував фейковими документами для водіїв

Фото: Національна поліція
У Житомирській області викрили шахрая. Він обіцяв "допомогу" в оформленні документів для отримання посвідчення водія

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

34-рчний чоловік запропонував 29-річному знайомому "допомогу" в оформленні документів для отримання посвідчення водія його дружиною. Йдеться про свідоцтво щодо закінчення автошколи без фактичного проходження навчання. Нібито через нестачу часу на навчання.

Аферист запевним, що має зв'язки та може все організувати. За цю "послугу" він попросив 15 тисяч гривень. Гроші він забрав, але перестав виходити на зв'язок.

"Згідно з чинним законодавством обвинуваченому загрожує штраф або громадські роботи на строк від 200 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або пробаційний нагляд чи обмеження волі строком до 3 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

афера поліція Житомирська область
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
23 березня 2026, 12:55
На Чернігівщині псевдобанкіри обчистили рахунок жінки
20 березня 2026, 23:15
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Сила духу на льоду: на Прикарпатті відбувся турнір із парахокею
25 березня 2026, 14:49
Експерти розповіли, у чому небезпека нових атак РФ по Україні
25 березня 2026, 14:49
В Одесі аферист виманив гроші у військового
25 березня 2026, 14:30
Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями
25 березня 2026, 14:21
На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk
25 березня 2026, 14:10
В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку
25 березня 2026, 13:39
Україна судитиме херсонського колаборанта Сальдо за викрадення зерна
25 березня 2026, 13:22
Тимчасово керувати Луцьком буде Катерина Шкльода: що про неї відомо
25 березня 2026, 12:55
6300 доларів за маскарад: на Одещині жінка намагалася переправити чоловіків через кордон
25 березня 2026, 12:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Всі блоги »