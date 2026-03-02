На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство

17:10  02 березня
Трагедія сталась у Станишівській громаді. Правоохоронці розслідують загибель 48-річного жителя села Луки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, перед трагедією було застілля з алкоголем. Під час цього між 32-річним господарем будинку та його 48-річним гостем сталась сварка. Під час конфлікту молодший смертельно травмував старшого ножем. Після цього він сам повідомив про це поліції.

"Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. 2 березня йому було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України", - повідомили в поліції.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
