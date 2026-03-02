На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство
Трагедія сталась у Станишівській громаді. Правоохоронці розслідують загибель 48-річного жителя села Луки
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, перед трагедією було застілля з алкоголем. Під час цього між 32-річним господарем будинку та його 48-річним гостем сталась сварка. Під час конфлікту молодший смертельно травмував старшого ножем. Після цього він сам повідомив про це поліції.
"Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. 2 березня йому було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України", - повідомили в поліції.
Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
