На Житомирщині гостини закінчились смертю: поліція розслідує вбивство

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, перед трагедією було застілля з алкоголем. Під час цього між 32-річним господарем будинку та його 48-річним гостем сталась сварка. Під час конфлікту молодший смертельно травмував старшого ножем. Після цього він сам повідомив про це поліції.

"Слідчі затримали чоловіка в процесуальному порядку. 2 березня йому було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України", - повідомили в поліції.

Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

