Конфликт из-за голубей: 64-летняя полтавчанка получила 6 лет за попытку ослепить соседа

Фото: Национальная полиция

Киевский районный суд Полтавы признал виновной 64-летнюю женщину в организации покушения на причинение тяжких телесных повреждений и назначил наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По материалам дела, конфликт между соседями продолжался много лет и обострился из-за голубей, разводимых сыном обвиняемой. Женщина утверждала, что сосед натравливал на птиц охотничьего пса и снимал семью на видео.

В июле 2024 года она обратилась к знакомому с криминальным прошлым, чтобы найти исполнителей нападения.

Женщина настаивала, что соседу нужно ослепить или сломать ему позвоночник, оценивая "услугу" в 500 долларов, которые обещала отдать после подтверждения исполнения. Она показывала видео с лицом потерпевшего и описывала его ежедневные маршруты, предостерегая о возможной защите газовым баллончиком.

Правоохранители инсценировали преступление и передали деньги от обвиняемой в квартире, а в суде она утверждала, что ее действия были "игрой" и мотивированы страхом за посредника. Потерпевший отметил, что семья женщины его терроризировала, а сама она раньше уже нападала на него с газовым баллончиком.

Суд учел длительное планирование преступления и его цинизм. До вступления приговора в законную силу обвиняемая будет находиться под круглосуточным домашним арестом и должна возместить расходы на экспертов.

Приговор можно оспорить в течение месяца.

Напомним, в Ровенской области мужчина похитил у соседа из квартиры 60 тысяч гривен. За совершенное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы в соответствии с санкцией статьи Уголовного кодекса Украины.