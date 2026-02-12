На Волыни пьяный мужчина бросил гранату в людей

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

43-летний мужчина незаконно купил гранату Ф-1, носил ее при себе. Ночью 13 июля, в пьяном виде он бросил гранату под ноги владельцу дома и его жене. В результате взрыва 56-летние мужчина и женщина получили осколочные ранения.

Суд признал волынянина виновным в законченном покушении на умышленное убийство двух людей способом, опасным для жизни многих лиц, и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. п. 1,5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 К) свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харькове мужчина напал с ножом на работников ТЦК и СП во время проверки документов. Военнослужащие получили ранения головы и туловища. Злоумышленник был задержан.