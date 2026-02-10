Не разрешили выпить: в Ровенской области мужчина жестоко убил отца ножом

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Самая трагедия произошла в августе в селе Оженин. Там в доме 67-летнего местного жителя отдыхала компания. Однако его сыну не разрешили присоединиться к застолью. Он обиделся и ударил отца ножом в грудную клетку.

Пенсионера госпитализировали медики. Однако, к сожалению, через несколько дней он скончался в больнице. Уголовное производство по части 1 ст.121 переквалифицировали на часть 1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Однако, как выяснилось, на момент убийства мужчина имел заболевание, из-за которого не мог осознавать свои действия. Теперь следователь за процессуального руководства прокуратуры направил в суд ходатайство о применении к 38-летнему жителя села Оженин принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в спецучреждение со строгим наблюдением. Срок будет определять суд.

