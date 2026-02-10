18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 17:20

Не разрешили выпить: в Ровенской области мужчина жестоко убил отца ножом

10 февраля 2026, 17:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области задержали пьяного мужчину. Он получил подозрение за убийство отца

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Самая трагедия произошла в августе в селе Оженин. Там в доме 67-летнего местного жителя отдыхала компания. Однако его сыну не разрешили присоединиться к застолью. Он обиделся и ударил отца ножом в грудную клетку.

Пенсионера госпитализировали медики. Однако, к сожалению, через несколько дней он скончался в больнице. Уголовное производство по части 1 ст.121 переквалифицировали на часть 1 ст.115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Однако, как выяснилось, на момент убийства мужчина имел заболевание, из-за которого не мог осознавать свои действия. Теперь следователь за процессуального руководства прокуратуры направил в суд ходатайство о применении к 38-летнему жителя села Оженин принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в спецучреждение со строгим наблюдением. Срок будет определять суд.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
убийство полиция Ровенская область
За замечания – в больницу: в Хмельницком водитель избил пенсионера
10 февраля 2026, 08:22
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
10 февраля 2026, 07:44
В Тернопольской области нашли фрагменты тела 66-летнего мужчины
09 февраля 2026, 20:20
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Зеленский обещает важные изменения в работе ПВО
10 февраля 2026, 20:45
На Днепропетровщине мужчина угнал авто и сразу же попал в ДТП
10 февраля 2026, 19:55
Отключение света 11 февраля: какими будут графики
10 февраля 2026, 19:23
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
10 февраля 2026, 18:50
В Донецкой области разоблачили лесника, который продавал "разрешения" на незаконную вырубку леса
10 февраля 2026, 18:19
На Запорожье военный сбил человека и скрылся
10 февраля 2026, 17:55
Ермак мог тайно встречаться с Зеленским
10 февраля 2026, 17:50
Россияне использовали замерзшую реку для продвижения в Донецкой области
10 февраля 2026, 17:21
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
10 февраля 2026, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »