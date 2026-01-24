В Житомирской области мужчина пытался сжечь женщину с ребенком

12:53  24 января
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком

24 января 2026, 12:24
Фото: полиция
Происшествие случилось утром 22 января в Коростене. Мужчину задержали за покушение на убийство сожительницы и ее ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После ссоры с сожительницей мужчина купил на рынке ингредиенты для горючей смеси, вернулся к многоэтажке и бросил бутылку в окно первого этажа. В этот момент в комнате находилась его 39-летняя гражданская жена и ее 11-летний сын. Также в доме в это время были еще трое родственников и знакомых женщин, зашедших в гости.

В квартире загорелись шторы и мебель, однако огонь успели потушить самостоятельно еще до приезда спасателей. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 УК (покушение на убийство нескольких человек и малолетнего ребенка).

Суд отправил фигуранта под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

