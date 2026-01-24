12:53  24 января
На Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: погиб двухмесячный ребенок, есть пострадавшие
14:17  24 января
Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
12:24  24 января
Бросил коктейль Молотова в квартиру: на Житомирщине мужчина пытался сжечь женщину с ребенком
24 января 2026, 14:17

Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин

24 января 2026, 14:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось 23 января около 14:40 на одной из автозаправок в Самборе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между двумя 24-летними жителями Самбора и 52-летним жителем Самборского района и его 20-летним сыном возник конфликт из-за недоразумений во время заправки автомобилей, который перерос в драку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который спровоцировал драку на катке на территории ВДНХ и испугал посетителей.

