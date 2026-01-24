Во Львовской области на АЗС во время заправки авто подрались четверо мужчин
Происшествие случилось 23 января около 14:40 на одной из автозаправок в Самборе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Между двумя 24-летними жителями Самбора и 52-летним жителем Самборского района и его 20-летним сыном возник конфликт из-за недоразумений во время заправки автомобилей, который перерос в драку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
