Ударила ножом в шею: на Черниговщине задержали подозреваемую в убийстве знакомого

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Козельце Черниговской области правоохранители задержали 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве своего знакомого

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что днем 14 января правоохранителям поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки обнаружено тело мужчины с ножевым ранением в шею. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа.

В квартире правоохранители обнаружили 49-летнего мужчину без признаков жизни. Во время первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к убийству причастна 42-летняя владелица дома.

Предварительно установлено, что между женщиной и ее гостем возник конфликт, во время которого она схватила нож и ударила мужчину в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб.

С места преступления полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе орудия убийства.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, на Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице. Женщина, 1974 года рождения, задержана. Ей будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.