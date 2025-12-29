18:29  29 декабря
29 декабря 2025, 21:20

В Винницкой области суд назначил 12 лет тюрьмы мужчине, который застрелил односельчанина из охотничьего ружья

29 декабря 2025, 21:20
Фото: Прокуратура Украины
Суд Винницкой области приговорил мужчину к 12 годам за умышленное убийство односельчанина из охотничьего ружья

Об этом пишет Винницкая областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Ямпольский районный суд Винницкой области приговорил 62-летнего жителя Ямпольского общества к 12 годам лишения свободы за умышленное убийство односельчанина. Постановление принято по результатам поддержки обвинения руководителем Могилев-Подольской окружной прокуратуры Богданом Волобуевым.

Инцидент произошел 15 августа этого года в селе Великая Кесница. По данным следствия, обвиняемый и 38-летний потерпевший вечером вместе употребляли алкоголь возле местного магазина. Во время конфликта мужчина применил охотничье ружье и застрелил оппонента.

В ходе досудебного расследования обвиняемый находился под стражей. Расследование проводили следственные отделения полиции №1 Могилев-Подольского РПП ГУНП в Винницкой области.

Пока приговор суда еще не вступил в законную силу. Судебное решение явилось результатом оценки доказательств, показаний и материалов уголовного дела, подтвердивших вину обвиняемого.

Напомним, 10 сентября в городе Шаргород Винницкой области мужчина с ножом напал на двух юношей - Владислава Бевзу и Николая Билыка, учеников 10 и 11 класса местного лицея.

Винницкий городской суд отправил под стражу без права залога Алексея Пономарева, подозреваемого в убийстве детей.

