ДТП произошло в пятницу, 26 декабря, около восьми утра возле села Абранка Мукачевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе на Абранском перевале водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, житель Ивано-Франковской области, не учел погоду и скорость, из-за чего не удержал автомобиль на дороге. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Volvo под управлением 39-летнего мукачевца.

В результате ДТП 52-летний пассажир Mercedes-Benz погиб на месте. Еще два человека – 23-летняя пассажирка и 27-летний водитель микроавтобуса – получили травмы, их госпитализировали.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения – они были трезвые. Транспортные средства изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии, продолжается расследование.

