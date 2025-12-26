15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
26 декабря 2025, 14:10
Фото: Прокуратура Украины
26 декабря 2025, 14:10

В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении

26 декабря 2025, 14:10
Фото: Прокуратура Украины
В Винницкой области сообщили о подозрении адвокату, который сбил автомобилем 10-летнего ребенка в Могилеве-Подольском

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Событие произошло в апреле 2025 года в городе Могилев-Подольский.

По данным следствия, подозреваемый уезжал задним ходом со стоянки на проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошло столкновение с электрическим самокатом, которым руководил 10-летний мальчик.

В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую травму, перелом седалищной кости, многочисленные ушибы и другие повреждения.

По факту ДТП были назначены и проведены экспертизы, результаты которых явились основанием для уведомления адвоката о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет и лишение права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Полтавской области Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту гибели двух 17-летних сестер в результате наезда автомобиля. За рулем авто находился местный правоохранитель. Мужчину взяли под стражу на время досудебного расследования. За совершенное задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

