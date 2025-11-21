Курсантов Житомирского военного института приказали наказать за отказ строиться в форме: подробности

Фото: из открытых источников

В Житомирском военном институте имени С. П. Королева начата проверка из-за заявлений курсантов о выговорах тем, кто отказался выходить на построение в форме

Об этом сообщили курсантско-офицерское сообщество SLON FM, прессслужба института и Военная служба правопорядка ВСУ, передает RegioNews.

В сообществе курсантов отметили, что дисциплинарные замечания нарушают приказ главнокомандующего ВСУ, согласно которому личный состав должен быть рассредоточен и замаскирован.

Выговор планировали дать курсантам, которые придерживались приказа Генштаба и пришли на построение в гражданской форме для собственной безопасности.

В самом институте заявили, что информация о конфликте была "искажена и скомпрометирована" и что соблюдают все требования безопасности.

"Замечание действительно было, однако его содержание не касалось вопросов, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье курсантов", – отметили в вузе.

Военная служба правопорядка начала проверку возможных неправомерных действий командования института, необоснованного привлечения курсантов к дисциплинарной ответственности и низкой исполнительной дисциплины.

Как известно, в Украине часто фиксируют удары по учебным центрам и военным институтам.

Напомним, 1 ноября на Днепропетровщине во время открытой церемонии награждения военных, вражеская баллистическая ракета попала прямо в место сбора бойцов на плацу. Погибли 8 человек, 40 ранены, 6 пропали без вести.

