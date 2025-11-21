Курсантів Житомирського військового інституту наказали покарати за відмову шикуватися у формі: подробиці

Фото: з відкритих джерел

У Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова розпочато перевірку через заяви курсантів про догани тим, хто відмовився виходити на шикування у формі

Про це повідомили курсантсько-офіцерська спільнота SLON FM, пресслужба інституту та Військова служба правопорядку ЗСУ, передає RegioNews.

У спільноті курсантів зазначили, що дисциплінарні зауваження порушують наказ головнокомандувача ЗСУ, згідно з яким особовий склад має бути розосереджений і замаскований.

Догану планували дати курсантам, які дотрималися наказу Генштабу та прийшли на шикування в цивільній формі задля власної безпеки.

У самому інституті заявили, що інформація про конфлікт була "викривлена та скомпрометована" і що дотримуються всіх безпекових вимог.

"Зауваження дійсно було, проте його зміст не стосувався питань, які можуть поставити під загрозу життя та здоров’я курсантів", – зазначили у виші.

Військова служба правопорядку розпочала перевірку щодо можливих неправомірних дій командування інституту, необґрунтованого притягнення курсантів до дисциплінарної відповідальності та низької виконавчої дисципліни.

Як відомо, в Україні часто фіксують удари по навчальних центрах та військових інститутах.

Нагадаємо, 1 листопада на Дніпропетровщині під час відкритої церемонії нагородження військових, ворожа балістична ракета влучила прямо в місце збору бійців на плацу. Загинуло 8 людей, 40 поранені, 6 зникли безвісти.

