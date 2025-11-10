Смертельна ДТП на Харківщині: загинула 17-річна дівчина, водія затримали

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Стало відомо, що 36-річний водій мотоцикла "Дніпро" рухався в напрямку Майдану Короленка. Згодом він допустив виїзд за межі проїзної частини та падіння транспортного засобу. На жаль, внаслідок ДТП 17-річна пасажирка загинула.

Правоохоронці з'ясували, що водій був у нетверезому стані. Тепер його затримали та оголосили йому про підозру. Йому може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

